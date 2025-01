Secoloditalia.it - Il luogo di Aimo e Nadia – Milano

Leggi su Secoloditalia.it

IldiVia Montecuccoli, 6 – 20147Tel. 02/416886Sito Internet: www..comTipologia: ricercataPrezzi: menù degustazione 250/280€Chiusura: Domenica. A pranzoOFFERTAStorica insegna milanese di alta ristorazione, anche quest’anno si conferma come una delle migliori tavole in città. Il menù racconta una grande attenzione ai territori e alle piccole produzioni, valorizzate in due percorsi molto completi “Percorsi” e “Territori” rispettivamente a 250 e 280€; volendo si possono pescare dei piatti da questi due percorsi al costo di 220 e 250€ rispettivamente per 3 e 4 scelte. Ricca e gustosa l’accoglienza affidata a una serie di eccellenti finger food: bombolone ripieno di crema alla Norma con all’esterno parmigiano grattugiato al posto dello zucchero, canelè di farina di legumi con gelatina di brandy, tartelletta di grano saraceno, caprino, barbabietola e cappero di Pantelleria, bucatino prima scottato in acqua e poi in cotto in forno a 50 gradi per 5 ore con salsa all’arrabbiata.