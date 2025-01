Sport.quotidiano.net - Il Grifone torna a vincere. Sabelli, gol per i tre punti

alla vittoria il Grosseto, espugnando quasi nel finale il campo del Poggibonsi grazie al centro di. Una gara apprezzabile e piena di emozioni e di opportunità su ambedue i versanti. Poggibonsi frenato dai legni, Grosseto dagli interventi miracolosi di Pacini. Ma il team di Consonni ha probabilmente il merito di crederci di più, fino a trovare conla zampata vincente all’81’, complice anche, in quell’unica circostanza, ma determinante, un Poggibonsi non molto reattivo. Comunque la sconfitta appare stavolta immeritata, a carico del Poggibonsi. Tre conclusioni ribattute dai legni nel bilancio del match e altre opportunità per realizzare, non bastano al team di Calderini per conquistare almeno, forse il risultato più giusto, a giudicare dal consuntivo delle opportunità. Dal versante grossetano, i tentativi di Sacchini, Addiego Mobilio e Marzierli fanno gridare al gol, ma Pacini innalza un autentico muro.