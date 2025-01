Il gigantesco e antico portone nel centro di Roma | ha una serratura di 2000 anni ancora funzionante

Leggi su Funweek.it

Chiunque sia venuto almeno una volta anon avrà perso occasione di visitare uno dei monumenti più importanti della città eterna: il Pantheon. Di una maestosità unica, la struttura è un tempio dedicato a tutte le divinità passate, presenti e future. Inoltre, è caratterizzato da una porta gigantesca, la più antica della Capitale: scopriamo tutti i dettagli., porta del Pantheon: caratteristiche e particolaritàLa porta del Pantheon aè una tra i più antichi accessi in bronzo del mondo, a oggi esistenti. Si tratta di unenorme che riuscì ad essere messo in salvo dai saccheggi medievali in quanto nel corso dei secoli il tempio venne trasformato in chiesa.LEGGI ANCHE:–Il ‘curioso’ parquet intorno al Pantheon: ecco il motivo della particolare installazioneE’ la porta più antica della città eterna.