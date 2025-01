Lettera43.it - Il discorso di insediamento di Trump: «L’età dell’oro dell’America comincia adesso»

Appena dopo aver giurato come 47esimo presidente degli Stati Uniti, Donaldha fatto il suodinella sala Rotunda del Campidoglio di Washington. Il tycoon ha esordito affermando che «». Ricordando come una mano divina gli abbia permesso di sopravvivere a un attentato («Dio mi ha salvato per rendere gli Usa grandi»), The Donald ha promesso pace e prosperità per tutti i cittadini statunitensi, parlando di 20 gennaio 2025 come «giorno della liberazione».: «Metterò fine alla politicizzazione del Dipartimento della Giustizia»«Da questo momento in poi, il declino americano è finito» ha detto. Parlando dei suoi problemi con la legge (è il primo presidente Usa pregiudicato), ha poi dichiarato: «Metterò fine alla strumentalizzazione e politicizzazione del Dipartimento della Giustizia».