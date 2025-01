Ilrestodelcarlino.it - Il Casumaro corsaro, basta una rete di Pansini

Atletico Castenaso 01 ATLETICO CASTENASO: Avino, Maddaloni, Alberti, Vinjolli, Anania, Garuti, Crini (18’ st Romagnoli), Macaluso (25’ st Napolitano), Bolelli, Malaguti (30’ st Morelli), Zaccherini. A disposizione: Busi, Meacci, Frison, Ghirardini, Bergami. All.: Gabriellini.: Saccenti,, Vinci, Amadelli, Sarto, D’Elia, Cresta (18’ st Correggiari), Catozzo, Daniel, Slimani (38’ st Chinappi), Govoni (33’ st Guernelli). A disposizione: Pancaldi, Bellodi, Hidri, Pencarelli, Benini. All.: Rambaldi. Arbitro: Biandronni di Forl?.: 10’ st(C). Note: ammoniti: Maddaloni (A),(C), Amadelli (C), Daniel (C). Vittoria di misura delche grazie alladinel secondo tempo agguanta i tre punti, mentre l’Atletico Castenaso rimane nella zona a rischio playout.