Il baby hacker di Cesena e le pagelle manomesse il ministero dell’Istruzione | Smentiamo violazioni ai nostri sistemi

Leggi su Open.online

Non c’è stata alcuna violazione deiinformativi dele del Merito (Mim). Lo ha dichiarato ufficialmente lo stesso, smentendo con fermezza quanto sta circolando sul caso di. Al centro della vicenda, un 15enne descritto come un piccoloinformatico, accusato di aver modificato i propri voti in pagella e di aver messo mano anche a software di navigazione utilizzati per tracciare le rotte delle petroliere nel Mediterraneo. La vicenda, dai contorni quasi cinematografici, ha acceso i riflettori sul presuntoaggio. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe modificato i voti insufficienti trasformandoli in sufficienti, il tutto senza destare particolari sospetti tra insegnanti e compagni di classe. Tuttavia, sono stati proprio gli accessi anomali ai software di navigazione a innescare i primi allarmi tra gli esperti di sicurezza informatica.