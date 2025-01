Ilfoglio.it - I video della liberazione di tre ostaggi israeliani

A Tel Aviv, ieri, migliaia di persone sono esplose in un fragoroso applauso liberatorio nella cosiddetta "Piazza degli" quando Romi, Emily e Doron sono state consegnate dalla Croce Rossa all'Idf, dopo 471 giorni di prigionia a Gaza, nelle mani di Hamas. È il culminegiornatastorica tregua tra Israele e Hama: alle 11.15, con tre ore di ritardo, il rombo dei caccia è scomparso dai cieli dell'enclave e il cessate il fuoco è cominciato. Neirilasciati dall'Idf si vede il momento nel quale le tre giovani donne liberate ieri sono state scortate a bordo di un veicolo del Comitato InternazionaleCroce Rossa (Cicr) che le aveva prelevate da Gaza e poi trasportate oltre confine, così come il momento in cui il convoglio con a bordo gliliberati entra in territorio israeliano.