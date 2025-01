Ilfattoquotidiano.it - I tre uomini più ricchi del mondo Bezos, Musk e Zuckerberg insieme all’Inauguration Day. Insieme possiedono 884 miliardi

È una prima assoluta, almeno nei tempi moderni. L’Inauguration day di Donald Trump metteràal Campidoglio di Washington i trepiùdelstando alla classifica di Forbes aggiornata in tempo reale: Elon, Jeffe Mark. Ricchezza complessiva, 884di dollari di cui 433,9 – agli attuali corsi di Borsa – per il solo fondatore di Tesla e proprietario di X.è stato come è noto grande finanziatore di Trump, spendendo per la sua campagna elettorale circa 250 milioni di dollari, e il nuovo presidente l’ha premiato con l’incarico di guidarea Vivek Ramaswamy (milionario a sua volta) un nuovo “dipartimento per l’efficienza governativa” che dovrebbe tagliare con l’accetta spesa federale e dipendenti pubblici. Il numero uno di Amazon e quello di Meta hanno incontrato separatamente il tycoon a fine 2024 nella sua residenza di Mar-a-lago.