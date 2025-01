Iodonna.it - I nuovi episodi ruotano attorno all'intesa ritrovata tra i due protagonisti, all'arrivo di Sükran e alle nozze della giovane Sadoglu

L’amore regna finalmente incontrastato tra Miran e Reyyan. Oggi idi Hercai – Amore e vendetta possono vivere il sentimento che li lega senza ingerenze esterne. Tuttavia, devono ancora combattere strenuamente per cercare la verità. Nella nuova puntata, in onda stasera21.30 su Real Time, la coppia fa i conti con la malvagità di Azize, ma non sa che il peggio deve ancora venire. I baci e le coppie: le 20 serie tv più romantiche di sempre X Leggi anche › Stasera a “Hercai” Miran e Reyyan portano a casa, Yaren deve sposare Harun Hercai, anticipazioni 20 gennaio 2025: trama puntataLa scorsa puntata si è conclusa con l’a palazzo Aslanbey di Miran (Akin Akinözü) e Reyyan (Ebru Sahin) in compagnia di(Güven Hokna).