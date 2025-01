Gqitalia.it - I migliori Rolex su cui investire ora, selezionati dagli esperti

è soprannominato The Crown per un motivo: è il re e la regina dell'orologeria e, probabilmente, lo sarà per sempre. Quali sono, quindi, isu cui? Perché i, senza alcun dubbio, sono gli orologi da investimento per eccellenza. Infatti, grazie a un design iconico, a una manifattura di alta qualità e all'eredità culturale che li caratterizza, sono sempre attuali e più che mai desiderabili.«è sempre stato uno dei marchi più ambiti al mondo, semplicemente perché non cerca di essere qualcosa che non è», afferma Dillon Bhatt, esperto di orologi e lifestyle, nonché fondatore di LuxForte. «Fanno le cose di base in modo fenomenale, e poi c'è un intero mondo di artigianato raro che la popolazione generale potrebbe non conoscere, con i loro pezzi fuori catalogo, gli orologi dalle gemme incastonate e i quadranti unici.