Donnaup.it - I maglioni di lana infeltriti torneranno morbidissimi se farai così!

disono il nostro riparo dal freddo, morbidi, avvolgenti, trattengono il calore corporeo e mantengono una temperatura ottimale nonostante il gelo di general inverno.Ma devono essere in ottimo stato, soffici al tatto, belli alla vista, non di certo.Per questo dobbiamo saperli trattare in fase di lavaggio.La regola aurea non lavarli mai in acqua troppo calda, meglio anzi ricorrere all’acqua fredda o appena tiepida. Evitate possibilmente la lavatrice e prediligete il lavaggio a mano, più delicato. I detersivi troppo aggressivi e la centrifuga può compromettere la; prediligete il sapone di Marsiglia. Non stendeteli sotto i raggi diretti del sole, li rovinereste. Meglio appoggiarli sempre su un piano orizzontale, solonon perderanno la loro forma allargandosi eccessivamente.