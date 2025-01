Oasport.it - Hockey ghiaccio: in ICE arriva l’acuto del Val Pusteria, Bolzano ko

Leggi su Oasport.it

Una domenica agrodolce quella delle squadre italiane impegnate nella prima fase dell’ICELeague 2024-2025. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.La gioiadal Valche, sulamico e ai supplementari, è riuscito a superare 2-1 l’EC iDM Wärmepumpen VSV, grazie alla zampata di Purdeller, dopo il botta e risposta – avvenuto tutto nel terzo periodo – aperto da Bouramman e chiuso da Coatta.L’insoddisfazione invece è tutta per il. Le Foxes cedono sul campo dei Black Wings Linz con il punteggio di 2-1. Dopo un primo parziale bloccato, gli austriaci aprono le segnature con Moro e successivamente, nel terzo segmento di gara, rinforzano il vantaggio con Maver. A nulla vale, a tempo praticamente scaduto, la rete della bandiera di Frigo.In classifica: Hydro Fehervar AV 19 primo con 81 punti in 41 partite,secondo con 76 punti in 39 partite, Valin 9a posizione con 51 punti in 39 match disputati.