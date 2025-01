Liberoquotidiano.it - "Ho sgridato Papa Francesco e lui mi ha chiesto scusa": Iva Zanicchi, una verità 'proibita'

A Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, Ivaha raccontato un aneddoto curioso che ha visto come protagonista. "L'hoperché pensava che Zingara la cantasse Mina - ha confessato ai telespettatori di Mediaset -. Eh no, gli ho detto, la canto io quella. E lui mi haperdono. Grande uomo. Spero che si riprenda presto dall'incidente che ha avuto”.ha poi parlato della morte, con un velo di ottimismo. "Avere 85 anni è come sentirsi sulle spalle uno zaino bello pesante - ha spiegato -. Non sono contraria ai ritocchi, ma volevo evitare l'anestesia totale, ora ci sono delle nuove tecniche e ci sto pensando. Io amo tutto, l'arte, la musica e la natura, se vedo nevicare piango dall'emozione, tutti i lunedì vado al mercato. La morte? Sto ancora così bene qui - ha proseguito -, spero che Dio non abbia così tanta fretta di avermi su”.