Harry Potter Chris Columbus commenta l' arrivo della serie | Possono fare tutto ciò che io non ho potuto fare

Il regista dei primi due filmsaga cinematografica non vede l'ora di vedere i cambiamenti e le aggiuntenuovainnon vede l'ora di vedere la nuovatelevisiva diinsu HBO e sulla piattaforma Max, anche solo per capire come verrà ampliata la narrazione, dato il maggior minutaggio a disposizione rispetto alla saga cinematografica. Il regista, che ha diretto i primi due film del franchise cinematografico di, ha definito l'imminente adattamentoHBO "un'idea spettacolare, perché hai ovviamente delle limitazioni quando realizzi un film".ha notato che "il nostro film durava 2 ore e 40 minuti, e il secondo era quasi altrettanto lungo", ha dichiarato a PEOPLE il .