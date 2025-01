Panorama.it - Hamilton, primo giorno di una sfida rischiosa per la Ferrari

E alla fine, dopo un lunghissimo anno di attesa a tratti sfinente, ecco che per Lewisè arrivato ildi lavoro in. Non il debutto sulla monoposto e nemmeno qualcosa che per il popolosta possa essere in qualche modo visibile, ma l'ingresso ufficiale in scuderia che è avvenuto alle 7 di mattina, Orario quasi simbolico per significare la voglia del britannico sette volte campione del Mondo di calarsi nella nuova avventura e anche la necessità di non perdere nemmeno un minuto. Il lavoro da fare per lui, Leclerc e per la Rossa è tanto.E' vero che il 2024 ha lasciato in eredità una stagione di buoni risultati, la prima dopo anni in cui Maranello ha accarezzato il sogno di tornare a vincere almeno la classifica costruttori. Però è altrettanto indiscutibile che al dominio della Red Bull si sia sostituita la superiorità della McLaren e che da lì si dovrà partire a marzo a Merlbourne, nell'ora in cui si riaccenderanno i motori del campionato.