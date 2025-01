Lettera43.it - Hamas ha consegnato alle tre israeliane liberate delle ‘gift bag’ con le foto della prigionia

Emily Damari, Romi Gonen e Doron Steinbrecher, ovvero le tre donnedomenica 19 gennaio dopo 471 giorni nella Striscia di Gaza, sono state rimandate a casa daconrecanti il simboloBrigate Ezzedin al-Qassam, braccio armato del gruppo palestinese, e – riportano i media dello Stato ebraico –loroinsieme con alcuni «certificati».#??????????? ???? ????? ?? ????? ????? ???????? ???????????? ?????? ????? ?????? ?????? ?? ????? #???. pic.twitter.com/8T0LF4JWLu— ???? ???? (@arabicpost) January 19, 2025Per i media di Israele è un tentativo didi conferire legittimità al rapimento di civili Altree video mostrano Damari in posa mentre un uomo con il volto coperto tiene in mano una cartella con documenti in ebraico e arabo contenenti informazioni personali su di lei, inclusa la città natale, il numero del documento di riconoscimento israeliano e dove è stata «arrestata» (cioè il kibbutz di Kfar Aza).