Spazionapoli.it - “Ha già parlato con Conte”: Napoli-Garnacho, arriva la rivelazione ed un nuovo indizio

Antoniosi aspetta una mossa importante da parte del club dopo la partenza di Khvicha Kvaratkhelia: èta lain queste ore. Alejandroè il nome che sta infiammano la piazza partenopea nelle ultime ore. Il giocatore argentino è in uscita dal Manchester United e sembra che ci sia proprio ila spingere sul calciatore per cercare di portarlo a casa a renderlo a tutti gli effetti l’erede di Khvicha Kvaratskhelia.Il georgiano ormai da diversi giorni è diventato uncalciatore del Paris Saint Germain, Giovanni Manna sta lavorando incessantemente per trovare un erede. L’addio del numero 77 è stato ovviamente accolto con sorpresa da tutta la piazza, ma al tempo stesso c’è la consapevolezza che al netto dei calciatori la vera garanzia si chiami Antonio