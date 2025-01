Thesocialpost.it - Guerriglia in Italia, botte e pietre contro una vigilessa: caos in strada

Tensione a Napoli, dove unaè stata aggredita e ferita con una pietra da un gruppo di ragazzi in via Campegna, nel quartiere di Fuorigrotta. Gli agenti della Polizia Municipale erano stati chiamati da alcuni residenti a causa di un gruppo di giovani che stava accendendo i cosiddetti “cippi di Sant’Antonio”, ovvero falò di legna e altri materiali.A subire le conseguenze più gravi è stata una, vice responsabile dell’unità operativa del quartiere. Prima di essere colpita, però, è riuscita a mettere in sicurezza i suoi colleghi. Subito dopo l’incidente, sono scattate le cure per la donna, che fortunatamente ha riportato ferite lievi e avrà 15 giorni di riposo.«Chi lavora nel nostro settore è consapevole dei rischi – ha dichiarato Ciro Esposito, comandante della polizia municipale di Napoli – anche se eventi simili non dovrebbero verificarsi».