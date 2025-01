Sport.quotidiano.net - Grosso è soddisfatto solo a metà: "Perché qualcosa non ha funzionato"

REGGIO EMILIACi sta tutto, dentro una gara che dice, nel suo rocambolesco andamento, che tutto si tiene. Ci stanno le fatiche del Sassuolo e ci sta una vittoria che conferma gap ineludibile con gli avversari, già scritto in una classifica che dice Sassuolo primo, Sudtirol 19mo. Ma ci stanno anche i rimpianti di Fabrizio Castori, tecnico degli altoatesini, cui è giusto dare la parola in aperturalui e il suo Sudtirol, qual gap, lo hanno nascosto per due terzi gara, "poi – ammette – errori ed episodi ci hanno condannato ad una sconfitta che ci stava ma fa male"., spiega l’ex tecnico del Carpi, "al Sassuolo abbiamo fatto tre gol, ma non è bastato, e del resto quella diè una squadra che ha giocatori che con la B non c’entrano nulla". Già sentita, una considerazione del genere, ma tant’è, anchele dichiarazioni didicono altro.