Movieplayer.it - Grande Fratello anticipazioni di stasera: ripescaggi degli eliminati, sondaggi e confronti del 20 gennaio

Leggi su Movieplayer.it

Ventiquattresimo appuntamento con il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini: questa sera uno dei concorrenti in nomination lascerà la casa. Questa sera, 20, iltornerà su Canale 5 con una puntata ricca di colpi di scena. Al centro dell'attenzione ci sarà il televoto, che vede ben nove concorrenti a rischio eliminazione. Tra tensioni e strategie, iindicano quattro gieffini come i più vulnerabili, ma solo uno di loro sarà costretto a lasciare definitivamente la Casa. Secondo i rumors che circolano nelle ultime ore sarebbe in arrivo un meccanismo dio, grazie al quale alcuni gieffini giàpotrebbero avere la possibilità di rientrare in gioco. Apertura della serata La puntata sarà condotta da Alfonso Signorini, accompagnato .