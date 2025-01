Gli uomini di Amorim vengono nuovamente battuti dai gabbiani in volo

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-19 18:41:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Il Brighton ha continuato a dominare il Manchester United con una meritata vittoria all’Old Trafford questo pomeriggio.In una giornata che ha visto lo United onorare la memoria del grande Denis Law, morto venerdì, i Seagulls sono emersi degni vincitori mentre le preoccupazioni di Rubencontinuavano con un’altra prestazione poco brillante da parte sua.Yankuba Minteh ha portato il Brighton in vantaggio e, nonostante Bruno Fernandes abbia pareggiato su rigore, Kauro Mitoma e Georginio Rutter hanno aggiunto gol nel secondo tempo per la squadra di Fabian Hurzeler.FT: L’ALBION VINCE ANCORA ALL’OLD TRAFFORD! 1-3 #MUNBHA // #BHAFC pic.twitter.com/PjwnJQwfM5— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) 19 gennaio 2025Shambolic Onana simboleggia i problemi dello UnitedIl gol di Rutter è arrivato dopo un terribile errore del portiere dello United Andre Onana e ha riassunto la miseria dei padroni di casa che hanno perso contro il Brighton per l’ottava volta in 16 incontri di Premier League.