Calciomercato.it - Giuntoli prepara la sorpresa: il regalo per Motta

Leggi su Calciomercato.it

La Juventus continua a dividersi tra campo e mercato. Si allarga il casting in difesa dove la situazione resta ancora aperta: mirino anche in PremierCon la vittoria interna contro il Milan per 2-0 la Juventus ha ritrovato un sorriso che era mancato nell’ultimo periodo. Al netto delle assenze e delle difficoltà la truppa di Thiagoha infatti offerto una prestazione solida ed in crescita rispetto alle precedenti uscite.(LaPresse) – Calciomercato.itDal campo al mercato il passo è però breve e lo sanno benissimo i bianconeri, che vivono questa fase della finestra di gennaio da grandi protagonisti. La Juventus punta infatti a potenziare il reparto difensivo, andando ad incrementare il numero di possibili scelte a disposizione di, che per larghi tratti della prima metà di stagione ha avuto una difesa troppo spesso contata negli elementi e falcidiata da pesanti infortuni.