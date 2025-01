Giorgia Meloni in prima fila all’insediamento di Trump | Rafforzerò le relazioni con gli Usa – Il video

Leggi su Open.online

è a Washington per partecipare alla cerimonia d’insediamento di Donald, che avrà luogo alle 18 di oggi, lunedì 20 gennaio (le 12 ora locale). È l’unicaministra europea a prendervi parte: neppure il leader ungherese Viktor Orban è negli Usa: dal suo staff hanno fatto sapere di non avere ricevuto l’invito. Atterrata nella notte a Washington,si è concessa qualche ora di riposo, poi, di buon mattino (americano), si è recata alla chiesa di St John, vicino alla Casa Bianca, per partecipare alla funzione religiosa che precede il giuramento di. Nella platea allestita nella rotunda di Capitol Hilll, dove la cerimonia è stata spostata a causa del gelo a Washington, la premier siederà in, accanto al presidente argentino Javier Milei. «Penso che sia estremamente importante per una nazione come l’Italia, che ha rapporti estremamente solidi con gli Stati Uniti, dare una testimonianza della volontà di continuare e, semmai, rafforzare quella relazione in un tempo in cui le sfide sono globali e interconnesse», ha spiegatoin un brevegirato dall’hoteldell’inizio degli impegni dell’Inauguration Day.