Gianna Nannini porta a Caserta il suo rock show

Tempo di lettura: 2 minutiAnchesi esibirà alla Reggia di, in piazza Carlo di Borbone, alla decima edizione del festival “Un’Estate da Belvedere”.L’artista toscana arricchisce la sua estate in musica con due nuovi specialiannunciati oggi.si esibirà, infatti, al Circo Massimo di Roma il 26 giugno e alla Reggia diil 17 settembre 2025.Entrambi i nuovi appuntamenti si uniscono al grande progetto Sei nell’anima che, oltre al tour indoor tutto sold out concluso a dicembre e alla leg estiva Sei nell’anima – Festival European Leg 2025, comprende l’album SEI NEL L’ANIMA (Columbia Records/Sony Music Italy), il film Sei nell’anima liberamente tratto dal libro autobiografico “Cazzi miei” (2016), ristampato per l’occasione con il titolo Sei nell’anima (Cazzi miei).