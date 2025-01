Ilfattoquotidiano.it - Generali non arretra e vara l’accordo coi francesi per unirsi nella gestione di 1800 miliardi di euro di risparmi

Non c’è Caltagirone o Golden Power che tenga,passa il Rubicone e tira dritto sull’alleanza coinelo gestito. Il consiglio di amministrazione del più importante gruppo assicurativo italiano e tra i principali finanziatori del Paese con 37di investimenti in Btp, ha dato il via libera un accordo non vincolante con Natixis per far confluire in una società a controllo congiunto 632didi masse gestite da Trieste, mentre icontribuiranno con 1.200.Il protocollo d’intesa è stato approvato lunedì 20 gennaio nel corso di una riunione durata cinque ore con 10 voti a favore e 3 contrari da parte dei consiglieri eletti con la lista di minoranza, dopo che domenica 19 gennaio era arrivato il via libera del comitato investimenti con il voto contrario del solo membro nominato dal socio Caltagirone.