Quotidiano.net - Generale Iannucci alla guida del Covi: sfide strategiche per le forze armate italiane

"Per decenni abbiamo dato per scontato che la pace, la stabilità, il benessere e la sicurezza fossero qualcosa di garantito. Non è più così". Non usa giri di parole il nuovo comandante del, ilGiovanni Maria, nel suo discorso di insediamentodi quello che è considerato il cuore delle operazioni e delle missioni internazionali delle. Per poco più di un anno capo di Gabinetto di Crosetto,succede al dimissionario Francesco Paolo Figliuolo, ildella campagna vaccinale anti-d e da un mese vicedirettore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna. E' proprio il ministro della Difesa a celebrare ufficialmente la nomina di quello che definisce "una delle persone migliori che potevo scegliere". "Ma - dice rivolgendosi alnel suo discorso - non le farò sconti, come non li ho fatti mai a nessuna delle persone che ho scelto personalmente e di cui sento di avere ancora più responsabilità".