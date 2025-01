Lapresse.it - Gaza, Israele rilascia i primi 90 prigionieri palestinesi

Secondo giorno dell’accordo per il cessate il fuoco trae Hamas a. Ieri, domenica, la tregua è entrata in vigore e sono statiti itre ostaggi israeliani. Sette ore dopo, sono stati liberati 90 detenutidalle carceri israeliane. Ecco tutte le notizie di oggi IN AGGIORNAMENTO90hato il primo gruppo di 90in cambio dei tre ostaggi liberati ieri da. Lo riporta The Times of Israel, citando il Servizio carcerario dello Stato ebraico. Secondo quanto riferito dai, alcuni ex detenuti sono stati portati a Ramallah e nelle loro case a Gerusalemme Est.Il rilascio dei 90 detenuti– tutti donne e adolescenti – è avvenuto circa 7 ore dopo che Hamas, come da accordi, aveva liberato nella Striscia di3 ostaggi, le 3 giovani donne Romi Gonen di 24 anni, Emily Damari di 28 anni e Doron Steinbrecher di 31 anni.