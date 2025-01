Lanazione.it - Furto alla concessionaria. Ladri fuggono con 3 auto

hanno fatto visita, i giorni scorsi,Pratodi via Roncioni (vende vetture di marca Honda e Subaru) e sono fuggiti con tre dellemobili che erano esposte nei locali dellasenza che nessuno riuscisse a fermarli. Pare che i malviventi siano passati dal retro del locale. E’ infatti possibile raggiungere la– che ha le vetrine principali sulla via Roncioni – da dietro, facendo il giro dell’isolato, dove c’è una piazzetta. I, che per portare vie tredovevano essere stati almeno in tre, sono riusciti a intrufolarsi nellae nel giro di pochi minuti hanno rubato le vetture. E’ plausibile che lasia coperta da assicurazione. Ma il danno sarà comunque di diverse decine di migliaia di euro.