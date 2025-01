Inter-news.it - Frattesi completamente recuperato! Sparta Praga-Inter da protagonista

Leggi su Inter-news.it

Davide. Il giocatore dell’sarà a disposizione per la partita contro loe probabilmente avrà un ruolo da.RECUPERO – Davidesi è allenato oggiamente in gruppo. Finalmente Simone Inzaghi recupera il suo centrocampista in un momento in cui i titolarissimi sono stati spremuti. Alcuni elementi hanno bisogno di riposo, il primo su tutti è Nicolò Barella. Il sardo ha giocato otto delle ultime nove gare da titolare e non può continuare a questi ritmi se si vuole preservare la sua ottima condizione fisica.a questo punto diventa un’opportunità importante per Inzaghi.e le presenze in Champions LeagueCHAMPIONS LEAGUE –ha giocato in cinque delle sei partite di Champions League in questa stagione.