Fra le new entry nel cast Flavia Vento | rivolgerà ai concorrenti surreali domande sulla spiritualità

Ritorna questa stasera, alle 18.45 su Canale 5, la stagione numero 14 di Avanti un altro, il folle game show condotto da Paolo Bonolis con il sodale Luca Laurenti. Appuntamento storico del preserale delle rete ammiraglia Mediaset, il programma andrà in onda in sostituzione del quiz preserale Chi vuole essere milionario?. L’appuntamento è tutti i giorni dal lunedì alla domenica fino a marzo, quando lascerà il posto a Caduta libera. Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, il video di smentita alla crisi X Leggi anche › Paolo Bonolis e il divorzio da Sonia Bruganelli: «Meglio separarsi che vivere nelle bugie» Avanti un altro 2025, quando inizia e come funziona il game show di Canale 5In onda dal 2011, Avanti un altro si sviluppa in due fasi, una iniziale e una finale.