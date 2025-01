Anteprima24.it - FOTO/ Mercatello, auto giù dal cavalcavia: automobilista salvo

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ rimasto miracolosamente illeso l’mobilista che alla guida di una vettura è uscito fuori di strada sfondando una ringhiera e precipitando lungo ilche dal Parco Arbostella porta verso. Per cause che ancora non si conoscono il conducente della vettura ha perso il controllo del veicolo sfondando la ringhiera e precipitandone nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare l’e per estrarre dall’abitacolo l’mobilista che era al volante. Presente anche una pattuglia della polizia di Stato. L'articologiù dalmobilistaproviene da Anteprima24.it.