Lanazione.it - Foiano ribaltato: è buio pesto

LASTRIGIANA31 LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini, Nencini (90’ Castiglioni), Del Colle (78’ Piccione), Canali, Luka, Innocenti, Martini, Palaj (84’ Crini), Romei (70’ Tomeo), Mosti Falconi (88’ Bibaj). A disp. Isolani, Lazzeri, Mandolini, Becagli. All. Gambadori (squalificato, in panchina Paolacci).: Lombardini, Di Gregorio (61’ Simi), Bennati, Lombardini, Papa, Costantini (76’ Mostacci), Nannoni, Cacioppini, Doka, Tenti, Baroni (61’ Ferretti). A disp. Bollella, Verdelli, Agostini, Bonadonna, De Luca, Bernardini. All. Santoni. Arbitro: Bigongiari di Lucca. Reti: 40’ Cacioppini, 50’ e 57’ Romei, 85’ Mosti Falconi. LASTRA A SIGNA – Alin crisi (un solo punto nelle ultime sette giornate di campionato) non è servito nemmeno il cambio in panchina avvenuto nel corso della settimana trascorsa con l’esonero di Stefano Argilli sostituito dall’allenatore in seconda Marco Santoni.