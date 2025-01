Gamberorosso.it - Focacce e cannelloni cotti nel forno a legna e sulla brace. La nuova osteria romana che vale la pena provare

Une una. Il menu di questo nuovo indirizzo del quartiere Ostiense, punta tuttoconcretezza di una proposta gastronomica realizzata con cotture “strong”. ÈChiari, in via del Gazometro 13, che ha aperto i battenti lo scorso settembre e che siamo felici di aver provato a qualche mese di distanza.La passione per le cotture a fuoco vivo nata a LondraNell’era del CBT (cottura a bassa temperatura), forni a vapore e piastre ad induzione, pensare ad un ristorante in cui tutto viene cotto alo addirittura allafa subito effetto “amarcord”. Insomma, quell’associazione di idee in cui le cotture ancestrali come queste fatte sul fuoco vivo, si facevano nei tempi che furono e se oggi le recuperi a tal punto da crearci intorno un ristorante, almeno devi avere una quarantina d’anni sul gruppone di cui 20 di esperienza in cucina.