Festa di Sant'Antonio. Trecento animali in piazza. Pure le colombe del mago

Sonori nitriti, prolungati latrati e un gioioso scodinzolio accompagnato da un festoso scalpitio di zoccoli di cavallo. Mattinata diieri, inXX settembre, dove si è rinnovata la tradizionale benedizione degli, in occasione della ricorrenza diAbate, celebrato il 17 gennaio. Cavalli, cani, gatti, porcellini d’india,da cortile e volatili sono stati condotti dai loro padroni per partecipare al singolare evento che da anni coinvolge la comunità di Fano in una grande manizione di partecipazione e affetto verso gli. Tra gli oltre 300presenti, con almeno il doppio di padroncini, c’era anche il porcellino d’India di nome Pallino, portato dal piccolo Thomas Saviano accompagnato dalla mamma. C’era poi Penny, un barbone bianco di quattro anni, proprietario Marco Giuliani.