Sport.quotidiano.net - Fcredil, prova di forza e leadership blindata. Ghiselli: "Strepitoso lo spirito del gruppo"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna 3Eagles Vergati 0(25-16, 25-11, 25-16)BOLOGNA: Fucka 6, Bongiovanni 4, Neriotti 12, Frangipane 3, Saccani 4, Tellaroli 13, Laporta (L1); Cavicchi 1, Malossi, Taiani 3, De Paoli 1, Pulliero 6, Melega (L2). All.. EAGLES VERGATI LISSARO: Bulegato 5, Sturaro 3, Tiso 1, Salmaso 4, Fabbo 8, Facco 1, Morbiato (L1); Green, Profumo 3. Non entrate: De Zanetti, Campagnaro, Vitale. All. Civiero. Arbitri: Gardellin e Bragato. Domina la partita e il girone di andata, la, che gira la boa delC del campionato di serie B1 di volley femminile come meglio non si potrebbe: quarta vittoria consecutiva e undicesima in 13 giornate. Vittoria senza discussioni, ennesimadidi unche cammin facendo sta limitando sempre più i cali di tensione. Marcia da rullo compressore: 3-0 alla Eagles Vergati penultima, la fuga in classifica diventa un assolo.