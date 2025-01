Imiglioridififa.com - FC 25, Nel Nuovo Obiettivo Live Coppa TOTY NON dovete Quittare

appuntamento con gli obiettivi di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominatoAmich. Ultimate Teamuscito in data 20 gennaio 2024. Perché non? Uno degli obiettivi chiede espressamente di segnare 2 gol in 8 partite sia che vincete sia che perdete. SE quittate sull'1-0 per l'avversario date la vittoria ma non permettete di completare questospecifico, che vi regala una EVO importante. Quindi consigliamo a tutti, per una esperienza di gioco sano, di giocare tutte le partite e permettere all'avversario e a voi stessi di fare 2 gol!Celebra la Squadra dell'anno con questa Amichevole Ultimate Team! Premi non scambiabili.