Quifinanza.it - Farina di larve trattata in vendita, l’Ue autorizza la produzione

Leggi su Quifinanza.it

Via libera alladelladi. La Commissione europea hato la commercializzazione della polvere diintere di Tenebrio molitor: dopo grilli, locuste e il verme dellaminore, anche quest’ultimo tipo di insetto può quindi essere usato per fare pane, pasta e altri tipi di prodotti. Il “sì” alla commercializzazione dell’alimento è arrivata non senza polemiche, dopo che alcuni eurodeputati aveva presentato un’obiezione per bloccarne l’immissione nel mercato. Opposizione respinta dalla commissione Envi, che ha incluso ufficialmente l’ingrediente tra i “novel food” dell’Unione europea.Il via libera alla larva giallaNel testo del regolamento, che entrerà in vigore dopo 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ue, la Commissione ha dato l’ok all’immissione in commercio della polvere di Tenebrio molitorcon raggi Uv, specificando però che nei prossimi cinque anni soltanto la società francese “Nutri’Earth èta a immettere sul mercato il nuovo alimento”, a meno che un’altra società ottenga un altro via libera per vendere l’alimento o abbia il consenso dell’azienda transalpina.