"Fanno il ripescaggio". Colpo di scena senza precedenti al Grande Fratello, ecco i 3 nomi

Ilsi prepara a tornare in prima serata con la puntata di lunedì 20 gennaio, e tra i fan del reality show cresce l’attesa per possibili colpi di. Un’indiscrezione riportata dal tiktoker Francesco Vescio ha infiammato i social, aprendo la strada a ipotesi di unche potrebbe coinvolgere alcuni ex concorrenti, tra cui l’amatissima Helena Prestes.Secondo quanto rivelato da Vescio in un video condiviso sui social, gli autori delstarebbero valutando unper riportare in casa due o tre ex concorrenti. “Lunedì dovrebbero fare un sorteggio per far rientrare in casa due o tre ex concorrenti tramite un televoto, e sarà il pubblico a decidere”, ha spiegato il tiktoker, sottolineando che l’obiettivo principale sarebbe quello di risollevare gli ascolti e riportare dinamiche più vivaci all’interno della casa.