Fabio Fazio segna il record stagionale con la prima puntata del 2025 | con Cecilia Sala e il Papa 2 453 000 spettatori con il 121% di share

Ilfattoquotidiano.it - Fabio Fazio segna il record stagionale con la prima puntata del 2025: con Cecilia Sala e il Papa 2.453.000 spettatori con il 12,1% di share

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ilcon ladeldi “Che tempo che fa“. In studio la giornalista, arrestata lo scorso 19 dicembre in Iran e rilasciata l’8 gennaio dopo ventuno giorni di detenzione, e in collegamentoFrancesco. L’ennesimo colpaccio, la presenza del Pontefice per la terza volta nel salotto di, aveva accettato il suo invito sul Nove già il 14 gennaio 2024 e due anni, il 6 febbraio 2022, quando la trasmissione andava in onda su Rai3.Ladel 19 gennaio è stata vista da 2.453.000con il 12,1% dinellaparte e 958.000con l’8% nella seconda parte chiamata “Il Tavolo”. “Che tempo che fa” hato il suo, superando “Report” (1.458.000 con il 7,8%), secondo solo alla fiction “Mina Settembre 3” con Serena Rossi (4.