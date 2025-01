Ilfattoquotidiano.it - F1, la Ferrari accoglie Hamilton nel suo primo giorno a Maranello: “Non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme”

“Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mioda pilota della, è uno di quei giorni. Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso“. Così Lewisin un post su Instagram nel suo. “Oggi iniziamo una nuova era nelladi questa squadra leggendaria e nondi”, ha aggiunto il 40enne vincitore di 7 titoli mondiali.La prima settimana di lavoro inper Lewisè cominciata. Il pilota inglese ha fatto il suo ingresso verso le 10 a, accolto dal team principal, Fred Vasseur, e dal CEO di, Benedetto Vigna. Come anticipato da Autoracer.