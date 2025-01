Quotidiano.net - Eurizon: Prospettive economiche 2025 tra crescita e stabilità

Leggi su Quotidiano.net

Ilsi prospetta come un anno di prosecuzione del ciclo economico. E' quanto emerso nel corso di un evento durante il quale, società dell'asset management del gruppo Intesa Sanpaolo, ha presentato il proprio global outlook. Gli esperti dihanno delineato lo scenario macroeconomico e leper i mercati finanziari tradizionali e alternativi per l'anno che si è appena avviato e le conseguenti strategie di investimento nei portafogli. Il, secondo gli esperti, si presenta come il sesto anno del ciclo economico post covid guidato da un mix favorevole di aspettative perpositiva, inflazione stabile e ribasso dei tassi. Se confermate, queste aspettative segnerebbero una moderata, ma salutare, riconvergenza tra Usa ed Eurozona dopo la divergenza degli ultimi anni.