Zonawrestling.net - Ethan Page lancia la sfida a John Cena:”Vieni a NXT, possiamo fare qualcosa insieme”

Leggi su Zonawrestling.net

hato unaaudace alla leggenda della WWE,, proponendo un incontro in NXT durante il tour di ritiro di. La proposta arriva dopo la recente interazione dicon un’altra figura iconica, Dwayne “The Rock”son, durante lo speciale NXT New Year’s Evil, doveha dimostrato di essere pronto a condividere il palcoscenico con alcune delle più grandi star del wrestling.Parlando a Busted Open Radio con Bully Ray,ha riflettuto sulla sua carriera, sottolineando la sua determinazione ad affrontare talenti di alto livello. Con sicurezza e ambizione,non ha esitato are direttamente:“Non c’è nessun wrestler vivente che mi intimidisca”, ha dichiarato. “, durante questo tour di ritiro—ehi, passa da NXT, amico.