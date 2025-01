Lanazione.it - Estra, andata e ritorno all’inferno. Ripresa d’orgoglio e Varese va ko

111 Openjobmetis 96: Forrest 18, Christon 29, Rowan 23, Kemp 14, Cooke 6; Silins 15, Della Rosa 6, Benetti ne, Anumba ne, Saccaggi ne, Novori ne, Boglio ne. All. Okorn. OPENJOBMETIS: Librizzi 15, Hands 21, Alviti 9, Johnson 14, Akobundu-Ehiogu 8; Gray 3, Bradford 8, Tyus 12, Assui N’Guessan 6, Virginio ne, Reghenzani ne, Fall ne. All. Mandole. Arbitri: Lanzarini, Gonella, Marziali. Parziali: 28-28, 45-59, 81-73. La fine di un incubo. L’torna a vincere dopo nove sconfitte di fila e lo fa nel momento più importante della stagione, ribaltando anche la differenza canestri negli scontri diretti con. Una faticaccia ilal successo dei biancorossi, irriconoscibili nel primo tempo, chiuso sotto di quattordici e con 59 punti subiti. Dopo i fischi del PalaCarrara, nellarientra in campo un’altra squadra e arriva così la rimonta tutto cuore, con Christon nel ruolo di trascinatore.