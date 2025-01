Liberoquotidiano.it - Estasi Sonego, il "fenomeno" Tien spianato in 4 set: ecco il colpo della gloria | Video

Lorenzo(numero 55 al mondo) batte l'americano Learnerin quattro set (6-3, 6-2, 3-6, 6-1 il risultato) e vola ai quarti di finale degli Australian Open, prima prova del grande slam dell'anno che si disputa sui campi in cemento di Melbourne.raggiunge così Sinner che aveva, in precedenza, battuto il danese Rune, sempre in quattro set.affronterà il vincente nel match tra il francese Gael Monfils e l'americano Ben Shelton. "È incredibile, sono emozionato - ha detto nell'intervista in campo - È stata una partita difficile nonostante i problemi di, ma sono felice di aver raggiunto i quarti di finale Slam per la prima volta. Essere qui è speciale. Questa settimana ho giocato bene e ho provato a godermi ogni momento in campo". L'ultimo punto del match di Lorenzoè arrivato sul suo turno di battuta.