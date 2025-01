Eroe per sempre | cambia tutto per Hamilton

Leggi su Sportface.it

Il pilota inglese atteso dalla sua prima stagione con la Ferrari: potrebbe diventareper, tifosi entusiastiper: Lewisha davanti a sé la possibilità di diventare ancora di più una leggenda della Formula 1.La missione che si staglia davanti il pilota inglese è di quelle ‘possibili’, perché avrà una macchina che negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha dimostrato di essere tra le due migliori, se non proprio la migliore tra le dieci sulla griglia. Il sette volte campione del mondo tra qualche giorno assaggerà cosa vuole dire essere pilota Ferrari: un antipasto di quel che succederà in Bahrein prima e in Australia con il Gp che darà inizio al campionato 2025.L’attesa è grande, come grandi sono le ambizioni sia della scuderia che del pilota: vogliono tornare a vincere entrambi e farlo insieme sarebbe qualcosa di fantastico, una storia da raccontare negli anni.