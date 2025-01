Laspunta.it - Energia, rialzo dei costi e speculazioni finanziarie. Federconsumatori “Aumenti fino a 455 euro a famiglia”

Leggi su Laspunta.it

Con il nuovo anno torna a incombere sui cittadini la minaccia del caro, complici anche le dinamiche internazionali per il trasporto del gas alla luce del conflitto russo-ucraino. A causa della chiusura del metanodotto ucraino e alle dinamiche di mercato si prevedonoal 20%-30%.Nel mese di febbraio 2024 il costo della materia prima,elettrica e gas, era rispettivamente 0,08 cent al kwh (Indice PUN) e 0,29 cent al mc (Indice PSV), a dicembre 2024 il valore del PUN era pari a 13,5 cent al kwh mentre il valore del PSV era pari a 0,50 cent al mc. In termini percentuali il prezzo della materia primaelettrica è cresciuto, da febbraio a dicembre, del +38,5%, quello gas del +42%.Gli, che l’Istat rileva in crescita soprattutto per i beni energetici regolamentati, interesseranno tutti, e non solo i clienti vulnerabili come le notizie degli ultimi giorni hanno fatto credere.