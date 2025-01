Justcalcio.com - Empoli, D’Aversa: “Ecco perché Esposito è partito dalla panchina contro l’Inter”|Serie A

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-20 00:10:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web:: “l’Inter”Serie A Calciomercato.com Home: “l’Inter” Getty Images Federico Targetti 8 ore fa Il tecnico dell’Robertoha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa dell’Inter: “L’Inter è stata brava nel non darci riferimenti, ma la squadra è riuscita a non concedere molto agli avversari.