Cityrumors.it - Elon Musk, non solo i social: il magnate investe nella medicina | Neuralink cura paralisi e depressione cerebrale: cos’è e come funziona

Leggi su Cityrumors.it

anche. Il, dopo aver messo le mani su X, sposa la causa.Ultrasuoni e intervalli. Lacompie ulteriori passi avanti per quanto concerne l’avanguardia tecnologica rispetto allo studio e allo sviluppo: il cervello è una macchina perfetta che può, e deve, essere aiutata in alcuni casi limite. Recenti studi a partire da prototipi analizzati in Gran Bretagna hanno appurato che patologiee indebolimento possono esserete con l’ausilio di ultrasuoni.Il propietario di Xha investito sulla(Ansa Foto) Cityrumors.itI quali andrebbero a stimolare i neuroni dando nuovi impulsi: tra il dire e il fare c’è di mezzo la tecnologia (e non). Gli investimenti, in tal senso, sono iniziati.