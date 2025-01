Elon Musk e l’Italia? Andrea Stroppa svela gli obiettivi del miliardario | Guarda al nostro paese con speranza

Leggi su Open.online

«Sesarà più forte nelle relazioni con gli Stati Uniti lo si deve a un imprenditore che invece dire al business – governo sfavorevole ad auto elettriche, burocrazia di anni per frequenze Starlink –con. Grazie». Sono queste le parole che, il referente italiano diaffida a un post su X nel giorno dell’insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, della cui amministrazione farà parte anche l’imprenditore sudafricano. Suo sarà il ruolo di capo del dipartimento per l’efficienza governativa, abbreviato in Doge. January 20, 2025ha già promesso grandi cambiamenti oltreoceano, ma negli ultimi mesi si è interessato anche all’Europa. E lo ha ribadito anche qualche decina di ore fa con uno stringato post su X.