Dramma a Verbania: padre spara al figlio e lo uccide

Omicidio in un Comune della zona di, la vittima è un giovane ragazzo ucciso dal suo stessoè sconvolta da un terribile episodio di cronaca nera. Nella serata di ieri, un uomo hato mortalmente aldurante una violenta lite familiare. La tragedia si è consumata in un’abitazione privata, dove i due vivevano insieme.Omicidio sconvolgente, al lavoro gli inquirenti Cityrumors.it foto AnsaSul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente posto l’uomo in arresto e sequestrato l’arma del delitto, un fucile regolarmente detenuto. Oltre all’arma utilizzata per l’omicidio, i militari hanno rinvenuto e sequestrato altre armi presenti nell’abitazione.: motivi ancora da chiarireLa vittima è un ragazzo di 34 anni, mentre l’aggressore è il, che di anni ne ha 63.